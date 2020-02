Des citoyens de Saint-Élie dénoncent un manque de transparence dans un appel de projets

L’appel de projets en question a été lancé le 15 octobre dernier. Grâce à un programme de dédommagement volontaire en compensation à des nuisances qui ont eu lieu sur leur secteur, Hydro-Québec offre à la communauté de Saint-Élie 430 000 $ pour réaliser un projet qui pourra bénéficier à toute la communauté.

Or, plusieurs citoyens et promoteurs qui ont soumis des projets se plaignent d’un manque de communication et de transparence dans le processus de soumission. Plusieurs groupes et personnes se sont mobilisés pour rédiger des projets. On a péniblement eu accès aux critères. Il y a des projets qui ont été exclus et on ne sait pas vraiment pourquoi , explique d’emblée Christelle Lefèvre, citoyenne de Saint-Élie.

On n’avait pas de date d’échéance, on ne savait pas qui était sur le comité. On n’a aucune idée du processus. Il n’y avait aucune communication, pas de transparence, on ne savait pas à quoi s’attendre. Christelle Lefèvre, citoyenne de Saint-Élie

Julien Lachance se dit surpris

De son côté, Julien Lachance, conseiller municipal du district de Saint-Élie, se dit très surpris de ces réactions. On aurait pu prendre la décision sans aller consulter la population, explique-t-il. Mais c’était le voeu du conseil d’arrondissement d’aller consulter la population, deux fois plutôt qu’une , continue M. Lachance.

Selon ce dernier, entre 30 et 40 projets ont été déposés depuis le mois d’octobre. Parmi eux, cinq ont été retenus. Ils comprennent notamment des projets comme une patinoire, des jeux d’eau, une place publique et un projet de rajeunissement du centre communautaire Richard-Gingras.

On a soudé la population pour voir ce qui les allumait le plus dans ces différents projets-là. Julien Lachance, conseiller municipal du district de Saint-Élie

Un autre aspect qui avait suscité le mécontentement de quelques citoyens de Saint-Élie est le fait que certains projets qui avaient été présentés ne ressemblaient plus du tout à l'idée initiale. Ils ont apparemment fusionné des projets aussi. Et, du coup, on ne les reconnaissait plus , se désole Christelle Lefèvre.

Sur ce point, Julien Lachance se défend. Il y avait un projet de marché public qui semblait causer certaines problématiques. (...) On ne voulait pas faire miroiter un projet qu’on ne serait pas capables de livrer par après à la population , se justifie-t-il.

Il a d’ailleurs donné l’exemple du projet d’une place publique qui a été jumelé à celui d’un jardin communautaire.

Julien Lachance espère pouvoir faire une recommandation au conseil de ville par rapport au projet le plus porteur pour la communauté de Saint-Élie d’ici le mois d’avril, voire au plus tard au mois de mai.

Le projet choisi sera réalisé d'ici 2021.