La résidence pour étudiants autochtones sera construite sur le terrain du cégep

L’annonce du premier lieu choisi au nord de la rue Holliday avait provoqué une levée de boucliers des résidents du quartier en juin dernier.

Responsable du projet, le Regroupement des centres d’amitié autochtone du Québec se réjouit du nouvel emplacement choisi, indique sa directrice générale, Tanya Sirois.

Suite au terrain qui avait été choisi cet été, on est retourné faire nos devoirs, on est allé voir s’il existait encore une meilleure proposition et le site au cégep de Sept-Îles réunissait un maximum de conditions gagnantes , indique Mme Sirois.

Un CPE Centre de la petite enfance dans la résidence

Ce nouveau bâtiment de 32 logements, devant accueillir près de 160 personnes, comprendra divers services.

Un centre de la petite enfance y sera notamment installé. Des installations nécessaires, puisque, comme il est rappelé dans le communiqué publié lundi pour annoncer le choix du nouveau terrain choisi, 75 % des étudiants autochtones qui arrivent à Sept-Îles sont des femmes avec leurs enfants.

On voulait s’assurer que les mamans et les papas aient, au sein même de leur lieu de résidence, un service de garde. Donc, on évite de faire trop d’aller-retour et on peut se concentrer sur nos études à ce moment-là , explique Tanya Sirois.

Des espaces communs et une cuisine collective sont également des espaces prévus pour faire de la résidence un milieu de vie communautaire.

Le début de la construction est prévu au printemps 2021.

La conception des plans a été confiée à la firme BGLA.

Un projet pilote similaire verra le jour à Trois-Rivières.