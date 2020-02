Le conseiller Jean-François LeBlanc forcé de s'excuser auprès d'organismes communautaires

Dans cette vidéo, qui visait à souligner le 5e anniversaire de l’organisme Itinérance zéro, M. LeBlanc laisse entendre que des gestionnaires d'organismes sont malhonnêtes en comparaison avec le directeur de l'organisme Benoit Leblanc.

[Benoit] est là pour les bonnes raisons. Des fois dans les organismes dans mon district, il y a des gestionnaires qui [LeBlanc ne termine pas la phrase, avec une expression de doute sur son visage]. Benoit, je sais qu'il est droit comme une barre et que ce qui fait, c’est analysé, c’est pensé et c’est la bonne chose , dit le conseiller municipal dans la vidéo.

Les membres du conseil d'administration du Comité de vie de quartier du Vieux Gatineau ont fait parvenir une lettre au conseiller pour lui demander de s'excuser.

C'est la tristesse, la surprise et l'étonnement , a affirmé Mustapha El Bahri, directeur général du Comité de vie de quartier du Vieux Gatineau. S’il y a un secteur où tout le monde travaille ensemble, c'est dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de solidarité, de concertation solide et dynamique, on travaille tellement bien.

Dans une publication sur Facebook, l'élu du district du Lac-Beauchamp indique qu'il reconnaît que ses propos peuvent avoir vexé les organismes de son quartier.

Je reconnais que les propos laissés en suspens peuvent laisser entendre que des gestionnaires d'organismes peuvent être malhonnêtes ou manquer de rigueur , a écrit M. LeBlanc. En aucun moment j'ai voulu prétendre que les organismes du district agissent mal et je comprends qu'ils se soient sentis vexés par mes propos.

Le conseiller mentionne également qu’en aucun cas il n'a voulu offenser qui que ce soit avec son message enregistré pour Itinérance zéro.

Avec les informations de Nathalie Tremblay