Reprise vendredi du service de VIA Rail dans les Maritimes

Le train l'Océan, en provenance de Montréal, s'arrête dans plusieurs localités du nord du Nouveau-Brunswick avant de rallier Halifax.

VIA Rail communique directement avec les passagers ayant des réservations afin de les tenir informés des plus récents développements. Tous les autres passagers sont invités à visiter notre site web pour plus d’informations , mentionne le transporteur.

Le trajet du train Océan de VIA Rail. Photo : Via Rail

Via Rail a annoncé samedi la reprise de son service sur toutes les routes entre Québec, Montréal et Ottawa à partir de lundi.

En date du 24 février, 789 trains ont été annulés en raison des blocages.

L'interruption quasi nationale du service sur les voies ferrées a commencé le 13 février après avoir touché les trains à l'est de Toronto.

L'entreprise, qui a recensé à plus de 138 000 passagers affectés, se dit persuadée que la situation sera résolue le plus tôt possible et encourage toutes les parties impliquées à poursuivre leurs efforts en vue d’une résolution pacifique.

Depuis le 6 février, des manifestants soutenant les Mohawks de Tyendinaga se sont installés à côté des voies ferrées près de Belleville, en Ontario, pour protester contre les patrouilles de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans le territoire de Wet'suwet'en, dans le nord de la Colombie-Britannique, ainsi que la construction du gazoduc de Coastal GasLink.