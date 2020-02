Égalité entre les sexes : l’Ontario sommé d’augmenter les salaires des sages-femmes

Le 19 février, la Cour a ordonné au ministère de la Santé d’appliquer une hausse salariale de 20 %, rétroactive depuis 2011 et 7 500 $ devront également être versés aux sages-femmes éligibles en compensation de l’atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi .

Une victoire acquise de longue haleine pour l’Association des sages-femmes de l’Ontario (AOM), qui avait démarré des procédures judiciaires en 2013 afin d'obtenir l’égalité des rémunérations.

L'action en justice repose sur la plainte que le gouvernement provincial a discriminé les sages-femmes sur la base du sexe en sous-évaluant leur travail.

Le gouvernement a déjà combattu les sages-femmes pendant sept ans dans le système judiciaire. Tout cela peut prendre fin maintenant. Elizabeth Brandeis, présidente de l'Association des sages-femmes de l'Ontario

Réduire l'écart de rémunération entre les sexes pour les sages-femmes est une meilleure option que de dépenser l'argent des contribuables et les ressources publiques pour continuer de combattre les professionnelles devant les tribunaux , a continué Mme Brandeis, lors d'une conférence de presse lundi.

L'obstétrique est une profession gangrénée par la discrimination autour du sexe et est composée presque exclusivement de femmes, de personnes trans et non binaires, selon elle.

En tant que bailleur de fonds, le gouvernement est chargé de veiller à ce que la rémunération des sages-femmes soit conforme au code des droits de l'homme. En d'autres termes, il n'est pas légal de négliger leur travail en raison de stéréotypes associés à la profession que nous exerçons , a ajouté Mme Brandeis.

De gauche à droite : Liz Fraser, sage-femme basée à Ottawa et membre du conseil de l'AMO; Elizabeth Brandeis, présidente de l'AMO et l'avocate spécialisée dans les droits de l'homme Mary Cornish lors de la conférence de presse lundi. Photo : Radio-Canada / Parlement de l'Ontario

Liz Fraser, spécialiste en obstétrique basée à Ottawa et membre du conseil d'administration de l' AOMAssociation des sages-femmes de l’Ontario , a déclaré lors de la même conférence de presse que les sages-femmes ont prodigué des soins à plus de 25 000 personnes l'année dernière.

Le gouvernement nous a souvent répété combien il appréciait les services que les sages-femmes fournissent aux Ontariennes et Ontariens , a déclaré Mme Fraser.

Je suis ici aujourd'hui pour dire au gouvernement que vous ne pouvez pas apprécier les services fournis par les sages-femmes sans les valoriser équitablement. Liz Fraser, spécialiste en obstétrique basée à Ottawa

Le gouvernement étudie la décision

Un porte-parole du ministère du procureur général de l'Ontario a déclaré à CBC News que le gouvernement étudie la possibilité de faire appel des décisions du tribunal sur la responsabilité et sur la réparation financière.

Les députées néo-démocrates France Gélinas, porte-parole du parti en matière de soins de santé, et Peggy Sattler, qui s’occupe de l’équité des salaires, ont publié conjointement un communiqué appelant le gouvernement Ford à se soumettre immédiatement à la décision de justice.

Le NPDNouveau Parti démocratique indique que même si l’ancien gouvernement libéral avait créé les pratiques de rémunération discriminatoires chez les sages-femmes, les progressistes-conservateurs de Doug Ford n’ont rien fait pour y mettre fin.

Ces derniers doivent prendre des actions concrètes maintenant pour appliquer les ordres du tribunal .

Avec les informations de Desmond Brown, CBC