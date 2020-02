Un dernier débat pour les candidats au leadership libéral

Les six candidats à la direction du Parti libéral de l’Ontario s’affrontent, lundi soir, à Toronto.

Le parti a subi la pire défaite de son histoire aux mains des progressistes-conservateurs de Doug Ford en juin 2018.

Avec sept élus seulement, les libéraux n’étaient même pas parvenus à remporter assez de sièges pour garder le statut de parti officiel.

Depuis, Nathalie Des Rosiers a quitté la vie politique pour prendre la direction du Collège Massey, affilié à l’Université de Toronto, et Marie-France Lalonde a fait le saut en politique fédérale.

Mais Amanda Simard a rejoint les rangs de la formation politique.

Kathleen Wynne a annoncé sa démission après une cuisante défaite de son parti. Photo : La Presse canadienne

Les délégués choisiront le 7 mars celui ou celle qui succédera à Kathleen Wynne,qui avait démissionné le soir des élections.

L’ancien ministre provincial Steven Del Duca est perçu comme le meneur, avec 43 % des délégués sélectionnés en vue du congrès.

L'ex-ministre libéral Steven Del Duca Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Il soutient qu’il a l’appui de près de 200 des quelque 640 délégués d’office — principalement des militants choisis afin de représenter les différentes associations régionales. Avec plus de 50 % des voix, il pourrait l’emporter au premier tour.

Les autres candidats sont les anciens ministres provinciaux Michael Coteau et Mitzie Hunter, et les nouveaux venus Kate Graham, Alvin Tedjo et Brenda Hollingsworth.