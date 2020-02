Le sort de l'ancien bâtiment de la bibliothèque publique de Windsor crée la controverse

Le refuge pour sans-abri, qui avait signé un accord de transaction avec la Ville en 2018, ne peut finalement pas réunir les 3,6 millions de dollars nécessaires pour acheter le bâtiment. Le maire de Windsor s'est dit surpris d'apprendre la nouvelle, qu'il juge décevante.

L'accord passé entre la Ville et le refuge prévoyait en effet que Downtown Mission utilise les anciens locaux de la succursale principale de la bibliothèque, notamment pour y installer de 30 à 50 logements sociaux.

L'organisme caritatif se tourne donc vers le secteur privé pour sortir de cette impasse.

La transaction aura lieu le 28 février. Le directeur de Downtown Mission, Ron Dunn, explique qu'il compte engager une procédure qui permettrait de signer, le jour même, une vente entre le refuge et l'acquéreur privé.

Une décision qui pourrait porter atteinte à son image, estime Sarah Morris, animatrice du balado Rose City Politics. Selon elle, la vente au privé pourrait donner l'impression que l'organisme engage cette transaction pour faire un profit au passage. Downtown Mission dit que la seule option était d’aller avec un développeur privé [...], mais il avait aussi l’option d’aller voir la Ville et d’annuler cette vente , explique-t-elle.

Une réflexion partagée par Bernard Motulsky, titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing à l'UQAM : pourquoi est-ce qu’à ce moment-là vous n’avez pas tout simplement refusé la transaction [...] et la municipalité aurait cherché une autre solution , s'interroge-t-il.

D'autre part, Sarah Morris soulève la question de l'acquisition d'une bâtisse de 3,6 millions de dollars par un refuge, et de l'idée que peuvent s'en faire des donateurs privés de Downtown Mission. [Cela donne] l'impression qu’ils ont beaucoup d’argent, qu'ils n’ont pas besoin de beaucoup de dons , explique l'animatrice.

Un avis partagé là aussi par Bernard Motulsky. J’ai l'impression que c’est l’ampleur du montant. [...] Ça frappe et je pense que c’est un peu normal que ça refroidisse [et que les donateurs] se disent "ben écoutez s'ils ont tellement d’argent, ils n'ont peut-être pas besoin de mon don" , précise-t-il.

Le professeur dit avoir déjà assisté à plusieurs reprises à des cas semblables, où un organisme à but non lucratif qui à la suite de l'acquisition d'un bâtiment d'une ville ou d'une université ne peut assumer les frais afférents, et revend le bien. Mais, explique le chercheur, là, c'est le fait de le vendre aussi tôt à un promoteur privé qui amène la municipalité pis sans doute d'autres personnes à se poser des questions .

Downtown Mission dit avoir cherché d'autres solutions

Ron Dunn, lui, donne une tout autre version des faits. Il aurait tenté de trouver une solution alternative, et proposé au maire de Windsor, Drew Dilkens, l'achat d'un autre bien immobilier. Il explique avoir demandé une extension du contrat qui le lie à la Ville, afin de trouver une solution à l'impasse financière.

Ça nous aurait donné suffisamment de temps pour venir avec quelque chose de nouveau ou de différent : un nouveau financement ou un nouvel accord avec la Ville , précise-t-il.

Nous avons parlé d’autres propriétés de la Ville, et d’autres qui ne leur appartiennent pas, j’ai rencontré le maire avec cette liste, et il n’a aimé aucune des alternatives. Ron Dunn, directeur de Downtown Mission

L'intention du refuge est désormais d'acheter une autre propriété sur un terrain vacant situé au 819, avenue Ouellette pour 1,2 million de dollars et d'y construire un nouveau bâtiment.