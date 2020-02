Records de chaleur battus à Saguenay et Roberval

À Saguenay, le mercure a atteint 7,7 degrés Celsius à la station météo de Bagotville. Le record précédent datait de 1981, alors qu'il avait fait 5,5 degrés.

À Roberval, le record de 1981 a aussi été battu. Lundi, il a fait 5,9 degrés, alors que le record était de 5 degrés.

Des records ont été battus à plusieurs endroits au Québec lundi, dont à Trois-Rivières, à Québec et aux alentours de Montréal.

L'endroit au Québec où le mercure est monté le plus haut est à Sherbrooke avec 10,9 degrés. Le record de 11,1 degrés, datant aussi de 1981, n'a toutefois pas été fracassé.

Ce redoux a occasionné cependant un casse-tête sur les sites de pêche blanche à La Baie. En raison des accumulations d'eau sur les glaces du village de l'Anse-à-Benjamin, Contact Nature, le gestionnaire du site, a suspendu temporairement l'accès en véhicule. Il était alors possible de quitter, mais pas d'y entrer. Toutefois, les véhicules hors route et motoneiges peuvent circuler.

La situation sera réévaluée mardi matin. Des techniciens se rendront d'abord sur les glaces lundi soir.

Pour l'instant, la glace est plus molle, mais il n'y a pas eu de perte importante d'épaisseur de glace. C'est vraiment une question d'accumulation d'eau. Parce qu'on l'a vu dans les rues partout, ç'a fondu. Donc, l'eau se ramasse au point le plus bas. Il y a de l'eau qui s'est accumulée à cet endroit-là. On est assez confiants que demain matin, tout devrait se réabsorber, mais évidemment on fait preuve de précaution. On fait très attention et on analyse la situation de près.

Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature