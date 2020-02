La prudence est de mise sur les cours d’eau du Manitoba

La province demande aux Manitobains d’être prudents s’ils s’aventurent sur les lacs et les rivières durant cette période de l’année, car la glace peut être plus mince que prévu en raison des variations de température.

Selon le Centre de prévision des régimes fluviaux, le déversement du réservoir Shellmouth diminue graduellement, ce qui est conforme aux opérations normales visant à maintenir l’eau du réservoir au niveau requis pour le printemps et l’été.

Le flux du déversement passe ainsi de 14 m³ par seconde à 2,8 m³ par seconde. Cela aura des effets sur la rivière Assiniboine, dont le niveau diminuera de près de 0,9 m entre Shellmouth et Russell, et de près de 0,6 m entre Russell et Brandon.

Le niveau de la rivière Assiniboine, à Winnipeg, tout comme celui de la rivière Rouge, a fortement diminué depuis la crue de l'automne et la formation de la glace. Photo : Radio-Canada / Sylviane Lanthier

Le niveau de la rivière Assiniboine pourrait aussi baisser de 0,3 m à Winnipeg, quand les effets de cette décrue se feront sentir dans la capitale manitobaine, dans environ deux semaines.

La province continuera de surveiller le niveau de la rivière Assiniboine et des cours d’eau en aval. Elle pourrait réviser ses prévisions si les conditions changent.

Entre-temps, l’Amphibex a été déployé sur la rivière Rouge au nord de Winnipeg, où il a commencé à briser la glace près du lac Neltey.