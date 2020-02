Des archives afro-néo-écossaises offertes gratuitement en ligne

La ressource Looking Back, Moving Forward : Documenting the Heritage of African Nova Scotians comprend des documents juridiques, des cartes, des photographies, des journaux, des documents fonciers et des publications rares. L'accès sera gratuit et public, et la collection sera mise à jour chaque année.

Cette importante collection aidera tous les Néo-Écossais à mieux comprendre notre histoire, notre patrimoine et notre culture afro-néo-écossaise incroyablement riches. Arthur LeBlanc, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse

Arthur LeBlanc, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, prononçait le discours du Trône, le 6 septembre 2018 à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le lancement de cette ressource en ligne coïncide avec le Mois du patrimoine africain en Nouvelle-Écosse et le Mois de l'histoire des Noirs en Amérique du Nord.

400 ans d'histoire

La Nouvelle-Écosse abrite des personnes d'ascendance africaine depuis plus de 400 ans , a rappelé lundi le ministre des Affaires afro-néo-écossaises, Tony Ince.

Wayne Adams, premier député noir élu à l'Assemblée législative de Nouvelle-Écosse et premier Afro-Néo-Écossais à occuper un poste de ministre, est le petit-fils de Gus Adams, qui joua pour les Eurekas d'Halifax. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Cette collection nous aidera à mieux comprendre notre passé commun tout en créant un avenir plus inclusif pour tous les Néo-Écossais. Tony Ince, ministre des Affaires afro-néo-écossaises

On estime que 2,4 % des Néo-Écossais s'identifient comme Afro-Néo-Écossais, le groupe racisé le plus important de la province. Plus des deux tiers des Afro-Néo-Écossais ont des racines dans cette province depuis trois générations ou plus.

Les archives de la Nouvelle-Écosse sont parmi les plus anciennes au pays.