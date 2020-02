Une mini voiture de police pour se rendre au bloc opératoire à l’hôpital de Granby

Le but, c’est de réduire le stress [avant la chirurgie], d’avoir un effet positif chez les enfants et d’être capable de détourner l’attention de ce moment-là qui est toujours un peu stressant dans la vie des enfants , explique Nathalie Cabana, chef de service de la maternité, néonatalogie et pédiatrie de l'hôpital de Granby.

C’est une manière ludique pour eux de se déplacer. Nathalie Cabana, chef de service de la maternité, néonatalogie et pédiatrie de l'hôpital de Granby

Selon cette dernière, cette mini voiture permettrait même de réduire les doses de médicaments administrés aux enfants avant l’opération pour les détendre. Ils arrivent dans un état un peu plus calme et plus joyeux au bloc opératoire , avance-t-elle.

Deux tablettes électroniques ont aussi été offertes pour faire de l'enseignement avec les enfants, en lien avec la chirurgie, notamment grâce à un livre traitant de l’anesthésie.

Les enfants vont avoir le temps avant la salle d’opération de vraiment regarder ce qui va se passer et de le faire de façon un peu plus technologique que dans un livre , conclut-elle.