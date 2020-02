Projet 2000, une série sur les grandeurs et les désillusions de la jeunesse

Fiers représentants et représentantes de la jeunesse de 1999, quatre camarades (Catherine Brunet, Julianne Côté, Medhi Bousaidan et Julien Lacroix) se lancent le défi de tout vivre « avant qu’il ne soit trop tard ». L’une veut être une vedette, l’un veut être millionnaire, une autre se voit revêtir la toge d’avocate, alors que son ami s’imagine fonder une famille avec elle. Évidemment, tout ne se passera pas comme prévu…

La distribution de « Projet 2000 » : Mehdi Bousaidan, Julianne Côté, Julien Lacroix, Catherine Brunet, Sonia Vachon, Yannick De Martino et Pierre-François Legendre. Photo : ICI tou.tv

En entrevue avec la chroniqueuse culturelle Catherine Richer, Julien Lacroix, coauteur de la série, a expliqué comment il a voulu décortiquer ce rapport à l’ambition démesurée et aux déceptions qui attendent la plupart des personnes en cours de route.

Je trouvais ça vraiment important de l’exploiter comme ça, explique l’humoriste. Quand on est jeune, [ce qu’on veut devenir], c’est astronaute, c’est star de cinéma. Les statistiques sont claires : ça ne sera pas ça! Je trouvais intéressant d’exploiter cette avenue-là – de vouloir vivre rapidement des émotions fortes, mais de se projeter à des places où, malheureusement, ça se pourrait très bien que personne ne se rende là.

Une série aboutie

Ces thèmes seront abordés et le ton oscillera entre l'humour et le drame, un style que Julien Lacroix a développé en écrivant le long métrage Mon ami Walid, ou encore la websérie Les prodiges.

L’humoriste juge que Projet 2000 est son œuvre la plus « aboutie ». Il ajoute que l’aide de Louis Morissette lui a été précieuse. Avec lui, il n’y a pas de demi-mesure : on fonce, on y va, on réécrit, on recommence . Julien Lacroix se dit très satisfait du résultat.

C’est ce que j’aurais voulu regarder à la télé en ce moment. Je le trouve parfait pour moi. C’est sûr que les gens vont trouver des lacunes, mais je suis tellement content du résultat! s’est-il enthousiasmé.

Le lancement de Projet 2000 a lieu lundi soir au bar montréalais Foufounes Électriques. Les neuf épisodes de la série seront présentés sur ICI Tou.tv Extra dès mardi.