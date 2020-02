Seconde poursuite contre l'industrie de la télé-réalité en Ontario

Cette fois, c'est l'entreprise Insight Productions qui est poursuivie pour 35 millions de dollars pour avoir prétendument contrevenu durant des années à la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario.

Le recours collectif représente une centaine d'employés, anciens ou actuels, de l'industrie de la télé-réalité et certains d'entre eux sont des travailleurs contractuels indépendants.

Les plaignants, qui ne sont pas syndiqués, soutiennent que leur employeur leur doit de nombreuses heures supplémentaires, de primes, de congés et de jours fériés impayés. Ils allèguent par ailleurs qu'ils travaillent durant de longues heures, parfois six à sept jours par semaine.

Extrait de l'émission The Amazin Race Canada que produit Insight Productions Photo : La Presse canadienne / Mark O'Neill

L'entreprise Insight Productions produit notamment les séries Amazing Race, Big Brother et Battle of the Blades à CBC.

Les syndicats CWA-Canada et IATSE appuient la démarche des plaignants, mais assurent qu'ils ne paient pas leurs honoraires d'avocats.

Ils militent d'ailleurs depuis six ans pour les employés qui travaillent dans ce type de production aient les mêmes conditions de travail que ceux dans les productions de cinéma et de télévision traditionnelle.

Le président de CWA-Canada, Martin O'Hanlon, soutient que le monde de la télé-réalité est un véritable Far West en matière de lois du travail. Cette industrie tente de faire des économies sur le dos de ses travailleurs, alors nous espérons que cette poursuite les forcera à revoir leurs obligations , précise-t-il.

Les deux syndicats disent avoir tenté d'approcher la compagnie Insight Productions de bonne foi, mais sans succès.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ekaterina Gordeeva et Valeri Bure pendant l'émission Battle of the Blades Photo : La Presse canadienne

M. O'Hanlon reconnaît que cette industrie particulière n'a pas autant de moyens financiers que le monde du cinéma ou le secteur de la télévision conventionnelle, mais cela ne devrait pas être une raison, selon lui, pour ne pas payer ses travailleurs correctement. Il ajoute que les conditions de travail dans le monde du divertissement diffèrent d'un secteur à l'autre.

Nous ne leur demandons pas d'offrir au secteur de la télé-réalité d'aussi bonnes conditions de travail qu'à leurs confrères des autres secteurs, mais à tout le moins le minimum conformément à la loi ontarienne sur les normes d’emploi, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Martin O'Hanlon, président de CWA-Canada

Dans un communiqué, l'entreprise affirme que ce recours collectif n'a aucun fondement et qu'elle compte se défendre bec et ongle devant les tribunaux. Son PDG, John Brunton, dit que [sa] compagnie offre des conditions de travail justes, respectueuses et sécuritaires assorties de bonnes indemnités et d'occasions de développement professionnel .

John Brunton est le PDG d'Insight Productions. Photo : La Presse canadienne / Peter Power

Une poursuite semblable du même cabinet d'avocats, de 35 millions de dollars également, avait déjà été déposée contre la compagnie Cineflix en octobre 2018 pour les mêmes motifs. Cineflix produit notamment l'émission canadienne Property Brothers en association avec le diffuseur HGTV.

Dans un communiqué qu'elle avait adressé à l'époque à CBC, la multinationale démentait, elle aussi, tout manquement de sa part aux lois canadiennes du travail.

Aucune date n'a encore été fixée pour entendre les deux causes devant la Cour supérieure de l'Ontario. Un juge devra au préalable déterminer si les accusations sont fondées avant d'autoriser ces recours judiciaires.