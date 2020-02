Prisonnière d'un conteneur de linge pendant une nuit à la suite d'un vol raté

L'événement s'est produit samedi soir, alors que la femme de 26 ans s'était glissée dans le conteneur.

Ce qui est arrivé, c'est que la personne a monté par la trappe et s'est glissée à l'intérieur du bac. [Et là on ne peut pas ressortir?] Oui on peut ressortir, mais nous, chaque soir, on barre les bacs avec des cadenas pour éviter ce genre d'incident.

Marc Gagnon, directeur général, Maison de quartier de Jonquière