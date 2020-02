Desjardins contribue au financement du nouveau centre récréatif de Bonaventure

Cette somme permettra d’ajouter des équipements non prévus au projet initial, dont une surface multifonctionnelle qui recouvrira la dalle de béton au printemps et en été. Selon le maire de Bonaventure, Roch Audet, cet ajout va ouvrir l’accès à toutes les générations, en toute saison, pour de multiples usages.

Le nouveau centre sportif comprendra entre autres une glace aux dimensions réglementées par la Ligue nationale de hockey, des bureaux et une salle multifonctionnelle.

Andrée Côté, directrice générale de la Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs, Joël Dallaire, président de la Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs et Roch Audet, maire de Bonaventure Photo : collaboration Ville de Bonaventure

Le maire se dit fier d’offrir un bâtiment neuf.

On part d’un aréna vieux de 45 ans vers une infrastructure flambant neuve. La population de Bonaventure a toujours rêvé de pouvoir suivre les parties de hockey à la chaleur, ce qu’on n’avait pas autrefois. Roch Audet, maire de Bonaventure

Roch Audet précise que le nouvel aréna va comporter 510 places assises, des espaces de restauration, des espaces multifonctionnels et six chambres de joueurs pleine grandeur. On va avoir des espaces de rangement assez grands pour pouvoir soutenir nos organismes , ajoute-t-il.

Financement du projet (tel que présenté en janvier 2020) Subvention : Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC) : 5 431 220 $

Ville de Bonaventure : 2 713 990 $

Financement corporatif : 230 000 $

Financement total : 8 375 210 $

Lancés en juin 2019, les travaux devraient être terminés en mai 2020. Les résidents de Saint-Elzéar et de Saint-Siméon auront accès à l’infrastructure.

Les premières démarches pour la réalisation du projet datent de 2008 selon le maire.