Coronavirus : des spectacles diffusés en ligne font danser les gens en quarantaine

Si le coronavirus place bien des Chinois et Chinoises en quarantaine, des boîtes de nuit et des artistes organisent depuis plusieurs semaines des raves et des concerts virtuels sur l’application TikTok et d’autres plateformes web, permettant aux gens de faire la fête malgré tout.

Le premier événement du genre était le Bedroom Online Cloud Music Festival, ou festival de musique infonuagique de chambre à coucher. Il a été organisé par l’agence de billetterie Music Festival RSS et a été diffusé le 31 janvier sur Bilibili, autrement connu comme le YouTube chinois.

Selon Vice, l'événement était un tel succès qu’il a inspiré plusieurs autres entreprises à organiser des spectacles semblables. En général, ces concerts sont simplement des rediffusions, mais l’attrait est surtout qu’il est possible de clavarder en direct avec des milliers d’autres personnes en les écoutant.

Des DJ et des boîtes de nuit ont également tenu des raves virtuels sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Photo : Capture d'écran - TikTok

Des DJ et des boîtes de nuit ont également tenu des raves virtuels sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Des gens du public ont ensuite publié des vidéos d’eux, dansant à leur domicile pendant ces raves.

Un succès monstre

Si ces spectacles virtuels attirent des centaines de milliers, voire des millions de personnes, ils génèrent aussi beaucoup d’argent.

Selon Vice, le rave organisé par la boîte de nuit OneThird le 9 février avait reçu près de 20 millions de jetons TikTok en dons, soit plus de 188 000 $ CA.

Dans certains cas, les recettes sont même allées à une bonne cause : un spectacle de Saint-Valentin organisé par les géants du commerce en ligne TaoBao et Alibaba a attiré plus de 4 millions de personnes, et ses plus de 100 000 $ CA de profits ont été donnés à du personnel médical de première ligne.