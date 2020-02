Des commerçants inquiets de manquer de propane en raison des blocages ferroviaires

Un fournisseur de Sept-Îles, Propane Nord-Côtier, a avisé ses clients d'un arrêt imminent des livraisons de gaz. Selon son directeur, Stéphane Lavoie, l'approvisionnement de son entreprise est compromis.

J'ai réussi à avoir une van, que je vais avoir ce soir, de 60 000 litres qui va remplir mon réservoir de stockage. Mais après ça, c'est fini, je n’ai plus rien , raconte M. Lavoie.

Là, présentement, mon réservoir est quasiment à sec. Stéphane Lavoie, directeur, Propane Nord-Côtier

75 % du propane vendu par l’entreprise provient de l'Ouest canadien. Il est transporté par train jusqu'au terminal situé au Saguenay–Lac-Saint-Jean. À l’heure actuelle, seul le quart du propane que l’entreprise achète est accessible, ce qui n’est vraiment pas suffisant pour répondre à la demande.

25% du propane acheté par propane Nord-Côtier provient des raffineries de pétrole plus à l'est. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les jours sont comptés au resto-bar l’Ambiance

Au resto-bar l'Ambiance de Sept-Îles, la totalité des équipements de cuisson sont alimentées au propane. L'établissement ne peut tenir plus de dix jours sans ravitaillement, indique le propriétaire Bruno Desrosiers. Passé cette échéance, le restaurant devra fermer faute de pouvoir préparer de la nourriture dans ses installations.

On est tous mal pris dans la restauration, on est tous comme ça [...] . Éventuellement, si on n'a pas de livraison [de propane], on ne peut pas opérer , explique Bruno Desrosiers.

Tous les équipements de cuisson du resto-bar l'Ambiance fonctionnent au propane. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le restaurateur indique qu’il prend des mesures pour économiser le propane qui lui reste. Il arrête notamment son four de façon ponctuelle au lieu de le laisser rouler toute la journée comme il a l’habitude de le faire.

Les usines de Résolu pas encore atteintes sur la Côte-Nord

Produits forestiers Résolu ne prévoit pas pour l’instant arrêter ses activités dans ses usines de la Côte-Nord. Malgré les blocages ferroviaires partout au pays, les activités se poursuivent à l'usine de pâte et papier de Baie-Comeau et à la la scierie des Outardes.

Le directeur principal affaires publiques de Produits forestiers Résolu, Karl Blackburn, affirme que le blocage complique tout de même l'expédition des produits finis et la réception des produits chimiques nécessaires à la production de l'usine de Baie-Comeau.

Nous évaluons la situation tous les jours parce que la situation évolue, elle, tous les jours. Que ce soit au niveau de la capacité du CNCanadien national ou d'utiliser les transports ferroviaires déclare , Karl Blackburn.

En raison des blocages sur des voies ferrées qui ont commencé il y a maintenant 19 jours, l'entreprise Produits forestiers Résolu a fermé trois de ses installations en Abitibi-Témiscamingue. 200 travailleurs ont donc été mis à pied depuis lundi matin pour une période indéterminée.

Vendredi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a indiqué que les barricades devaient être levées et la loi respectée.

Des arrestations ont eu lieu lundi matin en Ontario à Tyendinaga où un blocage avait lieu depuis le 6 février.

Des blocages ont toujours lieu un peu partout au pays contre la construction du gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau et de Alexie André Belisle