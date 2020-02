Le sénateur Brent Cotter, une nouvelle voix de la Saskatchewan dans la Chambre rouge

Je suis habitué au processus législatif et à la politique publique [canadienne]. J’ai travaillé dans ce domaine pendant une longue période de temps. Il me semblait que c'était l'endroit où je pouvais apporter une contribution de plus au service public. C'était ma motivation , a déclaré Brent Cotter à CBC.

Brent Cotter remplace la sénatrice Raynell Andreychuck. Son rôle au Sénat sera entre autres de réviser les lois et identifier les principales études sur des questions importantes pour les Canadiens.

En ce qui concerne la Saskatchewan, Brent Cotter aimerait travailler sur des domaines comme l'énergie, l'environnement et les ressources.

Né à Kamsack, Brent Cotter a occupé le poste de sous-ministre des Affaires intergouvernementales et autochtones de la Saskatchewan. Il a également été professeur dans le domaine de l'éthique juridique et doyen de droit à l'Université de la Saskatchewan. Ses contributions à sa communauté et à sa profession lui ont valu de nombreux prix.