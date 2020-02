L’inclusion des Autochtones au Festival du Voyageur était un succès, selon la direction

Le 51e Festival du Voyageur, placé sous le signe de l’inclusion des Autochtones et le respect écologique, a été aimé par les festivaliers, selon le directeur du marketing et des communications, Nicolas Audette.

Nicolas Audette indique que les gens ont pu découvrir davantage la culture autochtone grâce aux efforts d’inclusion entrepris par le Festival du Voyageur.

Ils [festivaliers] ont voulu venir voir et apprendre à propos de la danse et des costumes autochtones, dit-il. C’est quelque chose qu’on va continuer à faire pour les années prochaines.

Bilan écologique

Afin d’être plus écoresponsable, le Festival du Voyageur a mis en place un programme de compostage et a exigé des vendeurs de bannir les ustensiles en plastique.

En visitant le parc du Festival du Voyageur cette année, il était possible de remarquer des éléments nouveaux tels que des points de recharge pour les bouteilles d’eau, des petits centres de tri d’ordures et des éco bénévoles.

Ces derniers aidaient les festivaliers à trier leurs déchets et les informaient sur les efforts écologiques du festival.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un des centres de tri d’ordures et un point de recharge d’eau au parc du Festival du Voyageur. Photo : Radio-Canada

M. Audette souligne que les festivaliers ont salué ces initiatives tout en proposant des améliorations dont le festival tiendra compte à l’avenir.

C’est nouveau pour les festivaliers; donc on doit les expliquer qu’est-ce qui est compostable qu’est-ce qui n’est pas compostable. Je pense qu’on a encore du chemin à faire, mais on prend la première étape et on cherche à s’améliorer l’année prochain , dit-il.

Nicolas Audette note que des améliorations ont été observées en ce qui concerne la gestion de l’affluence et la mobilité dans le parc.