Un nouvel accord pour protéger les caribous de la forêt boréale du Labrador

Les gouvernements fédéral et provincial de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé une entente visant à protéger les troupeaux de caribous de la forêt boréale du Labrador, qui sont en déclin.

L’accord comprend un financement de 5,4 millions de dollars d’Ottawa, qui permettra de soutenir les efforts de protection des troupeaux des monts Mealy, du lac Joseph et des monts Red Wine au Labrador.

Les populations de ces trois troupeaux sédentaires sont en déclin et les animaux sont d’ailleurs protégés en vertu d’une interdiction de chasse. Le troupeau des monts Red Wine comptait environ 20 animaux en 2015, selon une estimation.

L’entente mènera aussi à la mise au point d’un plan s'échelonnant sur une période de quatre ans, qui portera sur la recherche, la surveillance et la collaboration avec des organisations autochtones.

« Une bonne nouvelle pour les caribous »

Jim Goudie, vice-ministre des Terres et des Ressources naturelles du gouvernement du Nunatsiavut, déclare que son gouvernement travaille avec la province depuis plus d'un an à la protection du caribou.

Selon lui, le caribou est toujours un sujet chaud , mais l'accord est une bonne nouvelle.

Je pense que c’est un grand jour pour le caribou boréal du Labrador. On attendait cette nouvelle depuis plusieurs années et je pense qu’on les a oubliés pendant tout ce temps , a-t-il dit.

M. Goudie indique que le caribou boréal est confronté à plusieurs problèmes, dont celui de la chasse illégale, et il pense qu'il faut davantage d'études scientifiques et d'éducation sur la question.

Cela va faire une différence considérable dans la façon dont nous envisageons la gestion du caribou boréal. Jim Goudie, vice-ministre des Terres et des Ressources naturelles du gouvernement du Nunatsiavut

Le ministre provincial des Pêches et des Ressources naturelles, Gerry Byrne, espère que les mesures contribueront à repeupler l’espèce.