Coronavirus : « Le risque n’est pas plus élevé pour l’instant »

D'abord, il n'y a toujours aucun cas de la maladie liée au nouveau coronavirus diagnostiqué au Québec, a tenu à souligner Horacio Arruda, directeur national de la santé publique du Québec, dans un point de presse en début d'après-midi, lundi.

Ensuite, même si la probabilité est faible , toutes les personnes qui ont été proches de la patiente atteinte du COVID-19 dans le vol d'Air Canada qui a fait escale à Montréal en route vers Vancouver, le 14 février, seront contactées personnellement par les responsables de la santé publique, a-t-il annoncé.

On est à 10 jours du vol, si les gens avaient eu à développer la maladie, ce serait déjà le cas , a assuré M. Arruda.

Dimanche, la compagnie aérienne a annoncé qu'une passagère de ce vol a été déclarée positive au COVID-19 et que les autorités sanitaires n'ont confirmé le cas que le 22 février, soit plus d'une semaine après le vol.

Pour l'heure, la quarantaine de personnes qui étaient assises dans les trois rangées devant et les trois rangées derrière la dame infectée seront donc contactées. On leur suggérera un isolement volontaire et on leur demandera de passer des tests pour s'assurer qu'ils n'ont pas contracté la maladie.

Il s'agit de prise de contact individuelle. « Tout dépendant comment se propage le virus, peut-être que des appels généraux viendront », a ajouté M. Arruda.

Plus de détails à venir.