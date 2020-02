La quatrième saison d’Atypique sera la dernière

La quatrième saison comportera 10 épisodes, comme les deux saisons précédentes, et devrait être en ligne sur Netflix en 2021. La première saison est sortie en 2017.

Aytpique raconte l’histoire de Sam Gardner, un jeune de 18 ans ayant un trouble du spectre autistique qui décide de se faire une copine. Sa quête d’indépendance pousse sa famille entière à faire un travail d’introspection.

Je suis ravie que nous fassions une quatrième saison d’Atypique, a déclaré la scénariste qui a créé la série, Robia Rashad. Même si je suis triste que la fin de cette aventure soit proche, je suis très reconnaissante d’avoir eu la chance de raconter cette histoire. Le soutien de nos fans pour cette série a été fantastique. Merci pour cette ouverture à la voix et aux histoires de Sam et de toute la famille Gardner. J’espère que l’héritage d’Atypique fera que de plus en plus de voix moins entendues le seront. J’espère aussi que nous allons continuer à raconter des histoires drôles et émouvantes de personnages sous-représentés.

L’acteur canadien Keir Gilchrist interprète Sam, ses parents sont joués par Jennifer Jason Leigh et Michael Rapaport. Le personnage de sa sœur, joué par Brigette Lundy-Pain, est aussi au centre de l’histoire. Elle incarne une coureuse qui se démarque par ses performances sportives.