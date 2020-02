Un septième cas confirmé d’infection au coronavirus en Colombie-Britannique

Il s’agit d’un homme d’une quarantaine d’années qui vit dans la région de l’autorité de la santé Fraser Health. Les deux personnes atteintes demeurent en isolement à la maison.

Les autorités confirment qu’elles ont suivi leur protocole afin d’identifier toutes les personnes qui ont été en contact avec eux.

La médecin hygiéniste précise que les deuxième, troisième et quatrième personnes infectées se rétablissent bien et qu’elles seront testées cette semaine pour savoir si elles sont toujours porteuses du virus. Le cinquième personne atteinte ne présente plus de symptômes et subira également un test cette semaine.

La Dre Henry a confirmé la semaine dernière que la première personne infectée au coronavirus est rétablie.

Avec les informations d'Adrien Blanc