La Foire brayonne 2020 est annulée

La Foire brayonne nous a donné plus de 40 ans de plaisir, de rencontres, de découvertes et de merveilleux souvenirs. Mais notre festival est fatigué et doit être réinventé. C’est pourquoi, d’un commun accord, nous avons pris la décision de le mettre en veilleuse , affirme la présidente du comité organisateur, Carole Martin, dans un communiqué.

En 2018, la Foire brayonne connaissait des difficultés financières et n'avait plus de conseil d’administration. Un nouveau comité a pris la relève en janvier 2019, mais l’événement n'a pas connu le succès souhaité. Le comité a poursuivi son travail pour 2020, mais il est devenu évident qu’il n’était plus possible de le présenter, explique la Municipalité d’Edmundston.