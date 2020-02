Lac-Simon manifeste pour Wet'suwet'en et contre Gazoduq

La manifestation était organisée par des membres de la communauté, avec l’appui du Conseil de bande de Lac-Simon. Les manifestants n’ont pas bloqué la route, mais ils ont brandi pancartes et drapeaux et ralenti la circulation dans le secteur.

Selon Randy Pien, conseiller à Lac-Simon, cet appui pacifique démontre bien les inquiétudes de la communauté envers les questions environnementales et les craintes envers le projet Gazoduq.

Des membres de la communauté anishnabek de Lac-Simon ont manifesté en bordure de la route 117. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le gazoduc, nos manifestants ne sont pas pour ça, affirme-t-il. On a juste une Terre, il faut en prendre soin. Je crois en la solidarité entre Québécois et Premières Nations. On parle de protéger la future génération qui vient après nous, nos enfants, nos petits-enfants. C’est à ça qu’ils pensent les gens ici.

Marlène Jérôme, une manifestante, ajoute que les revendications environnementales touchent toutes les nations.

Déjà qu’on est en développement minier et forestier, un gazoduc en plus, ça devient dangereux pour la survie de notre mode de vie ancestral. Plusieurs vivent encore de la chasse, de la trappe. Ils ont besoin de ça pour survivre. On veut sensibiliser les gens, mais pas juste pour nous les Premières Nations. On est une famille, l’humanité, et on doit s’unir pour protéger ce qu’on a reçu.

La communauté de Lac-Simon s'est mobilisée en appui à la communauté wet'suwet'en de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Une autre manifestation populaire est prévue lundi après-midi, en bordure du chemin de fer sur le chemin Pascalis à Val-d’Or.

Première Nation de Timiskaming

La Première Nation de Timiskaming s'est elle aussi jointe au mouvement de solidarité envers la Première Nation de Wet’suwet’en.

Une manifestation pacifique a lieu jusqu’à 15 h sur la rue Ontario à Notre-Dame-du-Nord, à l’intersection du chemin du Petit Nédélec.

Quelques manifestants se sont fait voir aux abords de la route 101 vers Timiskaming Shores, à Notre-Dame-du-Nord. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Ce matin, une demi-douzaine de personnes étaient sur place. Les manifestants ont remis des dépliants d’information aux automobilistes.