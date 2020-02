Des manifestants du Pontiac dénoncent la fermeture du service d’obstétrique à Shawville

Le contingent parti de Mansfield-et-Pontefract, dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Pontiac, tenait sa manifestation devant l’hôpital de Hull. Le député libéral de Pontiac et porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, André Fortin, était également de la partie.

Une vingtaine de personnes étaient à Gatineau pour manifester contre la fermeture prolongée du service d'obstétrique dans la MRC de Pontiac. Photo : CBC/Francis Ferland

Le petit groupe de manifestants souhaitait faire valoir leur frustration au ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, et à la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, Josée Fillion, tous deux réunis à l’hôpital pour une conférence de presse sur un autre sujet.

Je pense que le CISSS dans les circonstances a pris la meilleure décision , a noté le ministre.

Quelle est l’alternative? Si les gens ont une meilleure solution, qu’ils la proposent. Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l’Outaouais.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a annoncé vendredi que le service d’obstétrique de l’hôpital de Shawville serait fermé pour au moins six mois, faute de personnel qualifié suffisant.

Il n’y a plus que trois infirmières formées en obstétrique, alors qu’il en faudrait 12 pour offrir des soins complets et sécuritaires aux mères et aux bébés du Pontiac. Ces manques de main-d’œuvre ont causé 14 interruptions de service dans les derniers mois.