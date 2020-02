166 M$ pour les routes de l’Estrie

Plus de 166 millions de dollars seront investis par le ministère des Transports (MTQ) au cours des deux prochaines années en Estrie pour améliorer le réseau routier.

Le ministre des Transports François Bonnardel en a fait l’annonce, lundi, à Sherbrooke. 94,5 millions de dollars seront consacrés à la chaussée, 41,7 millions de dollars seront dédiés aux structures et 30,2 millions de dollars seront investis pour rendre le réseau plus sécuritaire.

Dans les projets d’envergure, on va terminer la phase 2 du prolongement de l’autoroute 410. Un projet significatif pour la région parce qu’il va contribuer à accroître la mobilité dans le secteur, désengorger le centre-ville de Lennoxville en permettant à la circulation de transit de le contourner , explique le ministre François Bonnardel.

C’est 75 millions spécifiquement pour la phase 2 depuis 2018 qui auront été investis sur la 410 , précise-t-il.

Tronçon de l'autoroute 410, dans le secteur Lennoxville, tout juste avant le rond-point. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

La mise en service de la phase 2, soit le tronçon entre l’échangeur des routes 108 et 143 et la route 108, est prévue d’ici la fin de l'année 2020. 250 millions de dollars auront été investis au total dans le projet du prolongement de l’autoroute 410.

Asphaltage de plusieurs tronçons de route

Au cours des deux prochaines années, le ministère des Transports réalisera aussi d’importants travaux sur environ 30 km de l’autoroute 55. L’asphaltage de la route en direction sud dans le secteur d’Ulverton sera fait sur 6,5 km. Il s’agit du tronçon entre la limite municipale de L’Avenir et le pont sur le chemin Gee.

De plus, le MTQ procédera à l’asphaltage d’un tronçon de 6 km de l'autoroute 410 entre le boulevard de l’Université et l’autoroute 10. Plus de 20 000 personnes utilisent ce tronçon chaque jour , affirme François Bonnardel.

Le pont, vieux de 1947, sera démoli puis reconstruit cet été. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Par ailleurs, le pont de la rue Main à North Hatley, traversant la rivière Massawippi, sera reconstruit.

20 millions de dollars seront aussi investis pour améliorer le secteur de la route 139 à Granby.