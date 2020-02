Québec avance 900 000 $ pour la réfection de la caserne du secteur de Newport

Québec annonce une subvention de plus de 900 000 $ à la Ville de Chandler, pour l'agrandissement et la rénovation de la caserne de pompiers du secteur de Newport.

Les travaux sont déjà très avancés, selon la mairesse, Louisette Langlois. On devrait terminer fin-février, mi-mars , précise-t-elle. On a changé les toits et les fenêtres et les portes sont vitrées. Le bâtiment avait beaucoup besoin d’amour et ça va être fait maintenant.

La superficie du bâtiment atteint maintenant 180 mètres carré, dans le but d'y installer tous les véhicules d'urgence.

Trois portes de garage ont été ajoutées, ainsi que des commodités sanitaires et une zone de décontamination.

Le projet nécessite des investissements totaux de 1,3 million de dollars.

Avec les informations de Sylvie Aubut