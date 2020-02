La GRC patrouille toujours dans le territoire Wet’suwet’en après le retrait du poste mobile

La GRCGendarmerie royale du Canada a déplacé son poste mobile sur le territoire des Wet’suwet’en vers un détachement à proximité vendredi, mais la police fédérale poursuit des patrouilles dans le secteur.

Le Bureau pour la sécurité de la collectivité et de l’industrie (BSCI), aussi connu comme étant le poste mobile, était situé 29 km sur un chemin menant au chantier de construction du projet Coastal GasLink. Le BSCIBureau pour la sécurité de la collectivité et de l’industrie servait de base pour une vingtaine d'agents de la police fédérale.

La GRCGendarmerie royale du Canada mène à présent ses opérations à partir d’un détachement à Houston en Colombie-Britannique, à 40 minutes de route de l’ancien poste mobile.

Le démantèlement du BSCIBureau pour la sécurité de la collectivité et de l’industrie faisait partie des conditions des chefs héréditaires pour qu’ils acceptent de reprendre les pourparlers afin de cesser les bloquages des voies ferrées partout au pays.

Mais le retrait de tous les policiers du secteur et l’arrêt des patrouilles faisaient aussi partie des demandes.

Déplacer les agents de police d'environ 20 km et à la fois augmenter les patrouilles dans notre territoire non cédé ne satisfait pas nos demandes , a indiqué Karla Tait, qui est une membre de la maison Unist’ot’en et directrice des services cliniques au Centre de santé Unist’ot’en.

Nos chefs ont été clairs : nous voulons que la présence des policiers cesse complètement sur notre territoire , a-t-elle ajouté.

Dans un courriel envoyé à CBC, la GRCGendarmerie royale du Canada de la Colombie-Britannique a confirmé une relocalisation temporaire du poste mobile vendredi après-midi.

Les patrouilles continuent dans le secteur et les discussions sont en cours [entre le Commandant en chef de la GRCGendarmerie royale du Canada de la C.-B. et les chefs héréditaires] concernant notre présence dans un avenir rapproché , peut-on lire dans la déclaration écrite.

La GRCGendarmerie royale du Canada affirme qu’il n’y a pas d’heure ou d’horaire fixé pour les patrouilles, mais les agents font des allées et venues pour surveiller le chemin forestier Morice River.

Karla Tait dit que des membres ont comptabilisé le nombre de patrouilles qui se déroulent chaque jour et qu’ils ont remarqué une légère hausse récemment. Selon elle, il y a eu huit patrouilles vendredi et neuf samedi.

Cela pourrait sembler plus visible étant donné que nos agents étaient habitués à travailler au BSCI et qu’ils le quittaient seulement pour intervenir dans des incidents , affirme la GRCGendarmerie royale du Canada dans son courriel.

Les chefs réunis lundi

Des chefs qui étaient en visite au Québec et en Ontario au cours des derniers jours rentrent en Colombie-Britannique lundi.

Ils vont rencontrer d’autres chefs héréditaires opposés au projet de gazoduc qui n'ont pas pu participer à la tournée dans l'est afin de discuter de la visite dans l’est du pays et déterminer quelles sont les prochaines étapes.

Selon les informations de Raisa Patel, Karen Pauls et Philippe Leblanc