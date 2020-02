Justin Bieber bat un record détenu par Elvis Presley

Dès son lancement, Changes, le septième album de Justin Bieber, a pris la tête du classement Billboard des ventes aux États-Unis, battant ainsi le record détenu depuis 59 ans par Elvis Presley.

Le chanteur canadien âgé de 25 ans est désormais le plus jeune artiste solo à voir ses sept albums occuper la première position du classement Billboard, établi chaque semaine par le magazine du même nom.

En 1961, Elvis Presley avait 26 ans quand Blue Hawaii est devenu son septième album à se classer numéro un.

Les Beatles font mieux que Justin Bieber

Si l'on prend en compte les groupes, le record serait détenu par les Beatles, qui étaient plus jeunes que Justin Bieber quand ils ont sorti leur septième album numéro un, Rubber Soul, en 1966.

À l’époque, Ringo Starr, le plus vieux membre du groupe, avait 25 ans, et George Harrison, le plus jeune, était âgé de 22 ans.

Justin Bieber devancé par BTS?

Lancé le 14 février, Changes est le premier album que Justin Bieber sort depuis Purpose, en 2015.

Selon les chiffres de Billboard, 231 000 exemplaires de l'album Changes ont été vendus aux États-Unis la semaine dernière.

Toutefois, Justin Bieber devrait être rapidement détrôné du classement par le groupe sud-coréen BTS.

Les rois de la pop coréenne ont sorti vendredi leur album Map of the Soul: 7, qui s’était déjà écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires en précommande.

Avant même sa sortie, cet album est devenu le plus vendu au monde depuis le lancement de Divide, d’Ed Sheeran, en 2017.