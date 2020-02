Cookshire-Eaton offre des navettes vers l’épicerie

Deux déplacements, l’un à 10h et l’autre à 14h, seront offerts tous les jours.

La semaine passée, on avait mis un système de livraison par téléphone, mais les gens aiment être sur place pour faire leur épicerie. On s’est dit qu’on allait offrir cette solution-là , explique la mairesse de Cookshire-Eaton, Sylvie Lapointe.

La Ville croit que le service répondra à un réel besoin pour les citoyens qui n’ont pas de voiture ou qui ne peuvent covoiturer.

Tant qu’il y aura de la demande, on s'ajustera. Pour le moment, ce sera tous les jours, même les samedis et dimanches. On ne peut pas dire quand l’épicerie va rouvrir , poursuit la mairesse.

Ce sont les minibus appartenant à la MRC du Haut-Saint-François qui assureront le transport.

Le propriétaire de l’épicerie IGA de Cookshire-Eaton, Gilles Denis, se réjouit de l’initiative de la municipalité. D’ailleurs, il rappelle que les clients peuvent toujours opter pour le service de livraison.

On prend les commandes téléphoniques, notre personnel va faire les commandes dans une épicerie et on va aller leur livrer , affirme-t-il.

Dans certains cas, les personnes sont âgées. À 90 ans, être seul en campagne, ce n’est pas évident , renchérit M. Denis.

Le service de navettes commence dès aujourd’hui.