Une première maison des aînés dans le secteur Hull

Selon les informations partagées par le Ministère de la Santé et des Services sociaux, la maison des aînés accueillera des aînés en perte d’autonomie modérée qui seront accompagnés jusqu’à la perte d’autonomie majeure. La maison va aussi permettre l’accueil d’adultes de moins de 65 ans avec des besoins spécifiques.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l’Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, vont en faire l’annonce lundi matin. Le gouvernement du Québec investit 2,6 milliards de dollars dans le projet.

Notre gouvernement transforme les milieux d’hébergement pour les aînés et les personnes ayant des besoins spécifiques, et cette construction d’une maison des aînés à Hull démontre notre action dans ce dossier. Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Par la réalisation de ce projet de maison des aînés, notre gouvernement témoigne de sa volonté d’agir concrètement pour offrir aux aînés et aux autres usagers la meilleure qualité de vie possible, soutient le ministre de la Famille Mathieu Lacombe. Il s’agit d’un véritable gain pour notre région, qui résulte d’un engagement historique, à même de changer les choses de manière durable, en cohérence avec les besoins réels de la communauté.

La maison offrira 60 places pour aînés et 12 places pour les adultes de moins de 65 ans ayant des besoins spécifiques. L’établissement sera situé sur un terrain adjacent au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Lionel-Émond.

Plus de détails à venir.