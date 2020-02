Naaman Roosevelt quitte les Roughriders

Au début du mois, les Riders avaient décidé de ne pas renouveler le contrat du receveur américain de 32 ans, ce qui lui a permis de devenir un joueur autonome.

Dans un message Twitter publié en fin de semaine, Naaman Roosevelt a remercié les Roughriders pour les cinq dernières années, qu'il a qualifiées d'incroyables.

Le produit de l’Université de Buffalo, dans l'État de New York, a capté 20 passes de touché avec le Vert et Blanc, en plus d’amasser des gains de plus de 4000 verges.