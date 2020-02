La conseillère Évelyne Beaudin réclame une fois de plus davantage de transparence au conseil municipal. La chef de Sherbrooke Citoyen soutient que les élus ont siégé l'année dernière près des deux tiers du temps à huis clos, à l'abri des regards de la population et des journalistes.

Évelyne Beaudin estime que les citoyens n'ont pas accès à toute l'information sur les enjeux de la Ville. On avait l’impression que le temps qu’on passe à huis clos s’étirait de plus en plus. On a voulu vérifié, faire les calculs , explique-t-elle. Selon des données colligées par son équipe, les élus auraient siégé seulement 37 % du temps en public et 63 % à huis clos. Je suis souvent la seule à apporter cet enjeu-là , déplore-t-elle.

On ne se pose même plus la question et on fait les choses à huis clos. De temps en temps on se dit qu'on aurait peut-être pu faire ça en public. Donc on va le refaire en public. Évelyne Beaudin, conseillère municipale

Elle ajoute par ailleurs que les données ne représentent pas l'ampleur du problème, puisqu'elles ne tiennent pas compte des rencontres du comité exécutif, des différentes corporations municipales et des lacs-à-l'épaule, toutes des séances qui se tiennent à huis clos.

Je crois qu’il est raisonnable de dire que les gens n’ont pas accès à toute l’information. Ils ne se font pas expliquer les enjeux; ils ne savent pas vraiment ce que pensent ceux et celles qui les représentent, car tout est discuté et canné d’avance à huis clos , précise Évelyne Beaudin.

Par l'entremise de son attaché politique, le maire Steve Lussier répond que ce ne sont pas des réunions secrètes, mais des pléniers informatifs. Il ne fera pas d’autres commentaires.