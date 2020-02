Opération déglaçage sur le fleuve Saint-Laurent

La Garde côtière canadienne devrait commencer lundi le déglaçage printanier du Saint-Laurent. Les opérations débuteront à hauteur de Gentilly et vont se dérouler pendant quelques semaines.

L’objectif est de libérer le fleuve des banquises côtières écrit la Garde côtière et de dégager les embouchures des affluents de leurs glaces et ainsi prévenir les embâcles et les inondations .

Le déglaçage est effectué par les deux aéroglisseurs NGCC Mamilossa et NGCC Sipu Muin. Un brise-glace pourrait également être mis à contribution pour briser les morceaux de glace de plus grande dimension.

La Garde côtière demande aux promeneurs, aux pêcheurs et aux motoneigistes de ne pas rester sur la glace s'ils aperçoivent les aéroglisseurs au travail.