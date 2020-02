Importante manifestation en appui aux chefs héréditaires wet'suwet'en

Sur sa page Facebook, le groupe Indigenous Solidarity Ottawa a invité la population à se mobiliser comme jamais pour démontrer leur appui aux chefs héréditaires wet’suwet’en de la Colombie-Britannique .

Le groupe nomme cette manifestation : Tous les regards sur le Parlement : Rassemblement pour les Wet'suwet'en et définit son action comme un geste ayant pour objectif de fermer le Parlement .

Je pense que le gouvernement du Canada avec la loi sur les Indiens est un gouvernement colonial dans sa pratique, dans sa façon de faire, c’est notre apartheid à nous, ils [résidents des premières nations] vivent dans des conditions tierces mondiales, a souligné Alexandre Deschènes qui a participé à la marche.

Pour le manifestant Jean-François Nault l'enjeu en est maintenant un sur l'identité. C’est rendu des privilèges par-dessus des droits, je suis ici en soutient, pour protéger ce qui, d'après moi, est souverain et c’est les premières nations.

Je veux montrer ma solidarité, et aussi envoyer un message aux politiciens. Moi même étant Micmac, je connais [ça] perdre nos territoires, perdre notre notre souveraineté pour les minières et la foresterie, et nos institutions traditionnelles continuent à se battre pour nos droits et pour notre souveraineté.

Nicholas Lucas-Rancourt, manifestant Micmac