Mieux connaître le pékan et le lynx grâce à leurs poils

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs travaille sur un nouveau projet qui consiste à recueillir les poils de deux espèces animales. 40 stations sont installées en forêt à travers la région afin de recueillir les poils des pékans et des lynx du Canada. Il s’agit d’une pratique novatrice qui vise à mieux connaître les espèces et la densité de la population.

Secteur du Montreuil entre l’Abitibi et le Témiscamingue, jeudi matin, -33 degrés. 16 pièges sont installés aux arbres. Ils doivent tous être visités. Ce ne sont pas des pièges pour capturer l’animal, mais plutôt réussir à récupérer quelques poils.

Les opérations ne sont toutefois pas toujours fructueuses. Ce matin, il y a quelques poils. Pékan ou martre, les tests vont le déterminer.

Alexane Gaudet recueille des poils trouvés sur l'un des pièges. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

On doit visiter les stations toutes les trois semaines. On vient réappliquer du leurre toutes les fois et venir voir s’il y a du poil dans nos pièges , explique Alexane Gaudet, technicienne de la faune au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Les données liées à l'ADN

Les stations sont installées sur un vaste territoire, de Rouyn-Noranda jusqu’au parc national d’Opémican.

À partir de l’ADN dans le follicule du poil, le ministère pourra connaître l’espèce exacte qui a visité le secteur. Une façon d’améliorer les indicateurs de suivi.

On va être en mesure de déterminer de quelle espèce il s’agit et de quel individu il s’agit. Des analyses statistiques assez complexes vont nous permettre de savoir combien de pékans sont venus. On va pouvoir croiser les données d’ADN qui vont nous permettre de connaître l’abondance du pékan avec des caractéristiques de l’habitat , relate Jean Lapointe, biologiste au MFFP.

Le pékan a été désigné comme espèce sensible à l’aménagement forestier. Les données de cet exercice pourraient aider, dans le futur, à l’aménagement des habitats qui respectent le pékan.

On va pouvoir savoir quels sont les habitats préférentiels des pékans et on pourra créer un modèle de qualité d’habitat. Ça va nous servir dans l’aménagement forestier , ajoute le biologiste.

Le lynx du Canada

Aujourd’hui c’est négatif, on n’a pas de poil de lynx sur notre planche, mais on ne perd pas espoir , affirme la technicienne de la faune.

Alexane Gaudet en plein travail Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Depuis le début du projet, en novembre, aucun poil de lynx n’a encore été récupéré. Le ministère veut toutefois savoir si la densité de l’espèce a diminué depuis l’abolition des quotas pour les lynx en 2018.

Dans le cas du lynx, on veut obtenir des chiffres de densité pour savoir si ce qu’on a mis en place dans le plan de gestion, ça fonctionne bien ou si ça a mis en danger la population.

Des caméras de surveillance sont aussi installées à chaque station. Même si des poils ne sont pas récupérés à chaque visite, les images ont démontré la présence de plusieurs espèces sur le territoire.

Même si aucun poil n'a été recueilli, des lynx ont été aperçus sur les caméras de surveillance. Photo : gracieuseté

Des pratiques similaires se déroulent aussi dans la région de Chaudière-Appalaches.