Manifestation de solidarité avec Wet'suwet'en à Halifax

Plusieurs personnes brandissaient des pancartes pour exprimer leurs revendications. Certaines d’entre elles réclamaient la fin de la présence policière dans le territoire de la Première Nation Wet'suwet'en. Les manifestants chantaient aussi pour exprimer leur appui à cette dernière. Selon eux, toute cette affaire «n’est pas de la réconciliation».

Des participants ont pris publiquement la parole pour défendre les droits ancestraux et demander à la Gendarmerie royale du Canada de quitter le territoire traditionnel des Wet'suwet'en.

Il était plutôt question d’informer le public que de manifester, selon une organisatrice, Joan Smith. La solidarité est très positive, explique-t-elle.

Mme Smith se présente comme une protectrice des terres et de l’eau. Elle fait partie d’un groupe nommé Voices of Women for Peace. Tout le monde boit de l'eau et vit sur la terre, dit-elle en ajoutant qu’il faut protéger l’environnement pour les prochaines générations.

Les manifestants ont occupé un moment l'intersection des rues Spring Garden et South Park. Photo : CBC/Paul Poirier

D’autres manifestants ont perturbé le transport ferroviaire à l’échelle nationale la semaine dernière.

Joan Smith dit comprendre que des gens en Atlantique sont touchés par une pénurie de gaz propane à la suite du blocage de voies ferrées, mais les manifestants qui bloquent des voies ne sont pas la cause du problème, selon elle. Si les gouvernements avaient appuyé la Première Nation Wet'suwet'en en premier lieu, il n’y aurait pas eu de blocage, dit-elle.

Parmi les manifestants à Halifax se trouvait Paula MacMillan, qui s’oppose au projet d’entreposage de gaz naturel de l’entreprise Alton près de la rivière Shubenacadie.

Les organisateurs de la manifestation à Halifax disent appuyer les revendications de la Première Nation Wet’suwet’en. Photo : CBC/Aly Thomson

Il faut prendre l’environnement beaucoup plus au sérieux et stopper les infrastructures de l’industrie des combustibles fossiles, soutient Mme MacMillan. Elle dit croire que les Autochtones, particulièrement leurs chefs héréditaires, ont un pouvoir de décision quant à leurs territoires.

Les manifestations causent des interruptions, mais elles sont pacifiques, souligne Paula MacMillan. Elle demande aux gens de faire preuve de patience. Elle ne croit pas que le gouvernement changera d’idée à moins que des manifestants perturbent un peu les choses.

Avec des renseignements d’Aly Thomson, de CBC