Le service reprend sur la ligne exo3, mais la ligne exo4 demeure paralysée

Le service de train de banlieue entre Mont-Saint-Hilaire et le centre-ville de Montréal reprend normalement lundi matin en raison de la levée du blocus de manifestants qui ont obstrué la voie ferrée du Canadien National (CN) à Saint-Lambert.

Le premier départ de la gare de Mont-Saint-Hilaire doit avoir lieu à 5 h 45. Les trains de la ligne exo3 passent aussi par les gares de McMasterville, de Saint-Basile-le-Grand, de Saint-Bruno, de Longueuil/Saint-Hubert et de Saint-Lambert avant d'arriver à destination, la Gare centrale de Montréal.

Le départ des manifestants de Saint-Lambert permet aussi aux trains de passagers de VIA Rail de circuler entre Montréal et Québec et à certains trains de marchandises de reprendre la route.

Pour leur part, les clients de la ligne exo4 qui fréquentent les neuf gares de Candiac au centre-ville de Montréal sont encore privés du train de banlieue. Depuis le 10 février, ds manifestants autochtones maintiennent une barricade sur la voie ferrée dans la réserve mohawk de Kahnawake.

Une trentaine d'autobus doivent être déployés quotidiennement à partir des gares Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine afin de transporter les clients au terminus Mansfield, au centre-ville de Montréal.

Les trains de la ligne exo3 circulent entre la Montérégie et le centre-ville de Montréal en traversant le fleuve Saint-Laurent sur le pont Victoria. Ceux de la ligne exo4 utilisent le pont ferroviaire situé juste en amont du pont Honoré-Mercier.

Dimanche, des agents de la Police provinciale de l'Ontario ( PPOPolice provinciale de l'Ontario ) ont donné un ultimatum aux manifestants mohawks qui bloquent la voie ferroviaire qui traverse leur territoire de Tyendinaga de quitter les lieux avant 23 h 59, mais la barricade n'avait pas encore bougé, lundi matin.

Aucun ultimatum du genre ne semble avoir été transmis aux Mohawks de Kahnawake.