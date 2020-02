À Saskatoon, une sénatrice rend visite aux manifestants qui appuient les Wet'suwet'en

Membre de la Première Nation Gordon, Mme Dyck a souligné sa déception devant la manière dont Ottawa gère cette crise à rayonnement national.

« Le gouvernement fédéral ne traite pas [les Wet’suwet’en] comme une nation », déclare-t-elle, alors qu’Ottawa s’était engagé à le faire. « Il est triste que de nos jours, nous soyons obligés d’agir ainsi afin d’attirer l’attention ».

Ce n’est pas vraiment une manifestation, il s'agit de protéger nos droits Lillian Dyck, sénatrice

L’organisatrice de la manifestation, Erica Violet, précise que le rassemblement n’est pas une affaire partisane, en partie parce que la sénatrice a été nommée par l’ancien premier ministre libéral, Paul Martin.

Les manifestants installés le long du chemin de fer à Saskatoon. Photo : Radio-Canada / Thomas Gagne

Les manifestants sont installés le long d’un chemin de fer près de l’avenue J Sud dans le quartier Pleasant Hill. Ils veulent ainsi dénoncer les travaux du pipeline Coastal GasLink qui entend traverser des terres ancestrales des Wet’suwet’en dans le nord de la Colombie-Britannique.

Les manifestants souhaitent ralentir les trains, mais n'ont placé aucune embûche sur les rails. Ils sont simplement installés à côté de la voie ferrée.

Le pipeline traverse le territoire ancestral Wet'Suwet'en d'est en ouest jusqu'au terminal de Kitimat. Photo : Radio-Canada

Les chefs héréditaires des Wet'suwet'en et une partie des Wet'suwet'en s'opposent au gazoduc en construction entre Dawson Creek et Kitimat sur la côte. Les chefs héréditaires, soit un mode de gouvernance traditionnel, affirment qu'ils sont les seuls à pouvoir consentir à un projet énergétique traversant leur territoire ancestral et qui n'a jamais été cédé par traité.

Cependant, 20 conseils de bande, dont 5 conseils de bande Wet'suwet'en, le long du tracé, ont approuvé le projet.