Consternation à Saint-Malachie face à l’enquête pour abus sexuels contre Jean Vanier

Le village de Saint-Malachie dans Bellechasse est sous le choc. L’organisme L’Arche est au coeur de l’endroit depuis plus de 20 ans. Des résidents souhaitent que les cas d’abus soulevés par une enquête sur son fondateur, Jean Vanier, ne ternissent pas toute la mission de l’organisme.

On ne peut pas condamner une mission comme celle de L’Arche/Le printemps , affirme d’emblée Marie-France Laliberté. Son fils est l'un des 19 pensionnaires de l’organisme qui accompagne les personnes avec des déficiences intellectuelles.

Mon fils, il s’est développé de toutes les façons positives, mon fils est venu plus grand que L’Arche , comme je dis souvent, ajoute Mme Laliberté.

Cet organisme a permis à son fils d’avoir une vie épanouie et de participer à la vie communautaire et sociale de Saint-Malachie, croit-elle.

Vendredi, un rapport incriminant Jean Vanier, aujourd’hui décédé, a causé une onde de choc partout au pays et ailleurs. Une enquête indépendante commandée par L’Arche révèle les témoignages de victimes d’abus sexuels. Il est question d'au moins six femmes adultes, non handicapées.

Une des employées de L’Arche dans Bellechasse n’en revient tout simplement pas. Ma réaction initiale, ç'a été un choc incroyable, de l'incrédulité, que ce n'est pas possible , explique Geneviève Moutquin qui travaille pour l’organisme depuis 28 ans.

Ce qui est clair pour moi, c'est que les raisons pour lesquelles j'ai choisi de venir à L'Arche ne sont pas touchées par ces révélations-là , affirme cependant Mme Moutquin.

À l’épicerie du village, le propriétaire veut rappeler à quel point les pensionnaires de l'organisme sont appréciés.

Ils font partie intégrante de la vie du village les personnes de L'Arche, soutient l’épicier Marcel Roy. Ils viennent régulièrement au magasin nous saluer. Ils se promènent dans la rue, ils font partie intégrante de la vie du village.

L’organisme L’Arche de Saint-Malachie emploie 25 personnes. La communauté du village souhaite que les révélations concernant le fondateur ne nuisent pas aux dons offerts pour maintenir ses activités en place.

Avec les informations de Sébastien Tanguay