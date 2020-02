Dans une lettre adressée au ministre fédéral de l'Environnement, Jonathan Wilkinson, l'entreprise annonce « après mûre réflexion » qu'elle a pris la décision de retirer son projet du processus d'autorisation fédéral. Le mégaprojet de 20 milliards de dollars devait permettre d’extraire 260 000 barils de pétrole par jour.

Dans sa longue missive, le président de Teck Resources Don Lindsay évoque le contexte social qui prévaut.

Je tiens à préciser que nous ne nous contentons pas de fuir la controverse. La nature de notre activité dicte qu'une minorité bruyante s'opposera presque inévitablement à des développements spécifiques. Nous sommes prêts à faire face à ce genre d'opposition. Frontier, cependant, est apparue dans un débat plus large sur les changements climatiques et le rôle que le Canada doit jouer pour y faire face. Nous espérons que le fait de se retirer du processus permettra aux Canadiens de passer à une discussion plus large et plus positive sur la voie à suivre. En fin de compte, cela devrait avoir lieu sans qu'une échéance réglementaire ne soit imminente.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et son cabinet devaient décider du sort du mégaprojet d'ici le 28 février.

Évoquant le vaste potentiel canadien en ressources naturelles, Don Lindsay prévient les gouvernements que les investissements risquent de se faire rares si le Canada n'en vient pas à une position claire par rapport à son développement économique.

La promesse du potentiel du Canada ne se réalisera pas tant que les gouvernements ne seront pas parvenus à une entente sur la manière de traiter les politiques climatiques dans un contexte d’exploitation responsable de l'énergie. Sans clarté sur cet enjeu crucial, la situation à laquelle Frontier a été confrontée demeurera et il sera très difficile d'attirer de futurs investissements, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Don Lindsay

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney Photo : La Presse canadienne / AMBER BRACKEN

Jason Kenney est déçu, mais pas surpris de la décision de Teck Resources

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, s'est dit déçu de la décision de l'entreprise, mais pas surpris à la lumière des événements survenus au cours des dernières semaines.

C'est ce qui arrive quand un gouvernement manque de courage pour défendre les intérêts des Canadiens face à une minorité de militants. Le moment de l'annonce de cette décision n'est pas une coïncidence. C'était un projet viable économiquement, comme l'entreprise l'a confirmé cette semaine et pour lequel elle plaidait, donc quelque chose a clairement changé très récemment , a affirmé le premier ministre de l'Alberta.

Jason Kenney a ajouté que l'indécision fédérale à propos du processus d'approbation réglementaire et l'inaction du fédéral à l'égard des blocages ferroviaires ont créé de l'incertitude pour les investisseurs qui souhaitent investir au pays.

La situation difficile de Teck montre que même lorsqu'une entreprise dépense plus d'un milliard de dollars sur une décennie pour satisfaire toutes les exigences réglementaires, un processus réglementaire qui valorise la politique au détriment des preuves et de l'érosion de la règle de droit sera fatal à la confiance des investisseurs. Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

Justin Trudeau et Jason Kenney se sont entretenus dimanche relativement à la décision annoncée par Teck Resources. Dans une déclaration diffusée par le bureau du premier ministre Trudeau, les deux élus se sont entendus pour dire que le secteur des ressources naturelles du Canada revêt une grande importance pour notre économie. Ils ont discuté de leur détermination à exploiter nos ressources naturelles de manière durable et à créer des emplois .

Une nouvelle dévastatrice pour l'Alberta et l'ensemble du pays : c'est ainsi qu'a réagi le chef conservateur Andrew Scheer. Trudeau fera ce qu'il fait toujours : blâmer tout le monde sauf lui. Ce projet était sur son bureau depuis juillet dernier! La mort par retard est une tactique de Trudeau et ses alliés antiénergie utilisent depuis des années , a-t-il commenté sur Twitter.

Les habitants de l'Alberta ont tellement souffert, a-t-il ajouté. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le gouvernement libéral arrête de tuer des projets qui leur permettent de faire ce qu'ils font le mieux.

L'abandon du projet survient malgré l'annonce d'une entente visant à atténuer les effets culturels et environnementaux de la mine entre la Première Nation Chipewyanne d’Athabasca, la Première Nation crie Mikisew et le gouvernement de l’Alberta dimanche matin.

Le président de la Nation métisse de Fort McKay, Ron Quintal, soutient que la décision de Teck Resources est compréhensible, même si elle est dévastatrice .