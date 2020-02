Tyendinaga : la barricade ne bouge pas, malgré l'ultimatum des autorités

La PPOpolice provinciale de l'Ontario et l'entreprise de transport ferroviaire Canadien National ( CNCanadien National ) ont informé les manifestants qu'ils pourraient être arrêtés et faire face à des accusations s'ils n'obtempéraient pas à l'ordre de démantèlement.

La PPOpolice provinciale de l'Ontario a livré ce message aux manifestants dimanche lors d'une rencontre en fin d'après-midi entre les leaders du campement et des agents de liaison.

Questionné sur ses intentions à la suite de la mise en ligne d'une vidéo de cette rencontre par la communauté Mohawk de Tyendinaga, le CNCanadien National a référé toute question à la PPOpolice provinciale de l'Ontario .

La PPOpolice provinciale de l'Ontario , quant à elle, n'a pas répondu aux demandes d'entrevue de CBC.

Des Mohawks de Tyendinaga ont établi deux camps le long des lignes ferroviaires du CNCanadien National , interrompant le trafic des trains de passagers et de marchandises.

Les manifestations ont commencé le 6 février en soutien aux chefs héréditaires Wet'suwet'en et contre la construction du gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique. Les chefs héréditaires des Wet'suwet'en sont opposés au gazoduc parce qu'il serait construit à travers leur territoire.

Les Mohawks de Tyendinaga ont déclaré qu'ils resteraient près du chemin de fer jusqu'à ce que la Gendarmerie royale du Canada se retire du territoire des Wet'suwet'en.

D'importantes conséquences économiques depuis le début des blocages ferroviaires

Avec plus de 400 trains annulés, le CNCanadien National a dû effectuer 450 mises à pied dans l’est du pays.

VIA Rail a aussi annoncé devoir mettre à pied près de 1000 de ses employés. À compter du 22 février, 723 trains ont été annulés en raison des blocus et le nombre total de passagers affectés est de plus de 127 000 , selon la compagnie.

Le ministre des Services aux Autochtones Marc Miller avait rencontré les Mohawks de Tyendinaga le 15 février pendant plus de 10 heures, et avait rapporté de modestes progrès lors de cette longue discussion.

Par la suite, les chefs héréditaires de la Colombie-Britannique avaient visité la réserve mohawk de Tyendinaga pour remercier les manifestants. Les chefs héréditaires y ont réitéré leurs demandes, notamment le retrait de la Gendarmerie royale du Canada de leur territoire et l'arrêt de la construction du gazoduc Coastal GasLink.