Banff veut réduire son empreinte environnementale malgré l’affluence de visiteurs

Selon les statistiques de Parcs Canada, le parc accueille plus de 4 millions de visiteurs chaque année depuis 2016 et l’année 2020 pourrait battre tous les records.

L’ennui, c’est que l’écosystème peine à tolérer cette affluence, soutient la conservatrice Colleen Campbell, du groupe de naturalistes de Bow Valley.

« On n’ose même pas penser à la quantité d’eau [consommée], à la quantité de déchets [produits] et à la quantité d’énergie utilisée pour satisfaire tout ce beau monde », s’exclame-t-elle.

La mairesse de Banff, Karen Sorensen, note toutefois que divers moyens ont été mis en place pour tenter de réduire l’impact de l’activité humaine.

« On est optimiste. Le dialogue est ouvert et on se rassemble pour discuter. On trouvera des solutions », croit-elle.

En plus de favoriser le transport en commun, la mairesse soutient que le parc pourrait recourir à d’autres moyens pour diminuer son empreinte carbone, dont la création d’un système de réservation de droits d’accès.

« On essaie tous de passer le mot, d’encourager les gens à faire ce qu’il faut et de découvrir d’autres secteurs du parc que ceux qui suscitent le plus d’achalandage. »

