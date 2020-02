L’Association francophone de Campbell River mène une consultation pour son nouveau nom

« Il y avait des gens de la vallée de Comox qui m'appelaient et qui venaient à nos activités [à Campbell River]. On s'est rendu compte qu'on devait juste [leur] tendre la main et demander du financement à notre principal bailleur de fonds, Patrimoine canadien, pour offrir des services et des activités à la communauté francophone de la vallée de Comox », explique Jeanne Landry, directrice générale de l’Association francophone de Campbell River.

Selon elle, Patrimoine canadien a accepté d’accorder du financement permanent à l’organisme pour desservir les francophones de la vallée de Comox, à une cinquantaine kilomètres de Campbell River.

L'Association veut donc changer de nom pour les représenter.

Des francophones de partout en Colombie-Britannique ont aidé l’organisme à réduire la liste de suggestions de 14 à 5. Les cinq noms en lice sont sujets à un vote final en ligne jusqu’au 29 février.

Propositions de noms : L’Association des francophones du cœur de l’île (AFCI)

Les Francs’Cœurs de l’île de Vancouver (FCIV)

Société francophone du centre de l’île de Vancouver (SFCIV)

L’Association francophone de Strathcona (AFS)

L’Association francophone Beaufort-Tyee (AFBT)

« Les gens de l'extérieur ont peut-être un regard différent. Alors on [leur] a demandé de nous aider à identifier cinq noms possibles », dit Mme Landry.

Les francophones de la vallée de Comox et de Campbell River ont jusqu'à samedi pour voter pour leurs noms préférés. Ils peuvent le faire par l'entremise de l'infolettre et du site web de l'association.

Les élèves de l'École Mer-et-Montagne à Campbell River et Au-coeur-de-l'île à Comox seront ensuite mis à contribution pour proposer des idées de logos.