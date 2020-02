Francophonie : Radio-Canada peut faire mieux, estime la Société nationale de l’Acadie

C'est la position de la Société nationale de l'Acadie ( SNASociété nationale de l'Acadie ), qui vient de rendre public son mémoire sur le renouvellement de la licence de Radio-Canada.

Dans sa fonction régionale, on trouve que Radio-Canada nous rend de fiers services. Par contre, Radio-Canada, sur le plan de ses plateformes nationales, ne fait pas beaucoup de place aux francophones hors Québec, et aux Acadiens, notamment , dit la directrice de la SNASociété nationale de l'Acadie , Louise Imbeault.

Il faut que la Société Radio-Canada reflète l'ensemble des populations francophones du Canada. Louise Imbeault, Société nationale de l'Acadie

La semaine dernière, le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada ( FCFAFédération des communautés francophones et acadiennes du Canada ), Jean Johnson, a dénoncé une surreprésentation du Québec dans les contenus nationaux de Radio-Canada .

L’appui du FCFAFédération des communautés francophones et acadiennes du Canada au renouvellement des licences de CBCCanadian Broadcasting Corporation /Radio-Canada est accompagné de conditions , indiquait l’organisme.

À lire aussi : Réserves des francophones hors Québec sur le renouvellement des licences de Radio-Canada

Pour ce qui est de la couverture régionale en Acadie, il importe de sortir du Nouveau-Brunswick, avance la SNASociété nationale de l'Acadie .

Peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais il semble [que] par rapport aux francophones de Terre-Neuve-et-Labrador, ou de la Nouvelle-Écosse, ou de l'Île-du-Prince-Édouard, qu'il ait un peu un décalage entre la place qui est donnée au Nouveau-Brunswick et la place qui est donnée aux autres provinces , dit Louise Imbeault.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Louise Imbeault, présidente de la Société nationale de l'Acadie, à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, le 28 septembre 2019. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Je n’ai pas vu d'études à ce sujet, je pense qu'il vaudrait la peine de documenter, mais il y a cette perception-là qui existe , poursuit-elle.

Du moment qu'il y a une perception, il faut travailler à la corriger , affirme la présidente de la SNASociété nationale de l'Acadie .

La Société nationale de l’Acadie souhaite par ailleurs que plus d'investissements soient faits dans les stations régionales et qu'une plus grande diversité d'accents francophones soit entendue à la radio et la télévision nationale.

Radio-Canada n'a pas voulu commenter le mémoire avant la tenue des audiences publiques du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ( CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ) sur le renouvellement des licences de CBCCanadian Broadcasting Corporation et Radio-Canada.

D’après le reportage de Rose St-Pierre