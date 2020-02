À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, des sinistrés attendent toujours l'aide de Québec

Plus d'une centaine de citoyens attendent toujours l'aide financière promise par Québec. Certains déplorent la gestion chaotique des dossiers à quelques semaines du printemps redouté par de nombreux marthelaquois.

En date du 17 février, le ministère de la Sécurité publique a traité 1461 dossiers de particuliers; 92 % d'entre eux sont complétés, ce qui a permis de remettre 77 millions de dollars aux Marthelaquois. Cela représente le quart du montant versé pour l'ensemble du Québec, qui s'élève à 312 millions.

Mais de nombreux citoyens sentent la pression pour que les dossiers se ferment, alors que les travaux ne sont pas terminés.

Ce qui marche pas, c'est que dans les montants d'eux et dans les montants de moi, on n'est pas pantoute sur la même longueur d'onde , affirme Denis Brossard.

Il a pourtant reçu une lettre du ministère de la Sécurité publique mentionnant le paiement final. Pour la démolition de ma dalle, ils payent ma facture. J'ai fourni la facture de la démolition de la dalle, j'ai fourni la facture pour les fissures et ça ils ne me l'ont pas payé encore. Ils me disent qu'ils ferment mon dossier, si on le regarde il manque 8000, 9000 $, à peu près.

Isabelle Gervais a ouvert son dossier le 10 mai dernier, mais n'a rencontré son agent qu'il y a deux semaines.

Il fouille dans son dossier papier, il sort un plan qui est supposé être le dessin de notre sous-sol. Là je lui dit : ce n'est pas notre maison, ça

Ils nous ont tout redemandé : le croquis, des photos du sous-sol, des pièces. Il l'a perdu une fois, ça c'est pas rendu deux fois et là encore, dans le dossier papier, ce n'est pas mon sous-sol....

On lui a offert un paiement final, qu'elle a refusé parce qu'il y a plein d'erreurs dans mon dossier , dit-elle.

Le couple de sinistrés dit avoir l'impression que le gouvernement a hâte de tourner la page dans cette affaire.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau