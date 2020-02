Le gouvernement Trudeau continue d'appeler au dialogue pour régler la crise ferroviaire, Jean-François Roberge présente ses excuses au professeur Weinstock, et Bernie Sanders remporte haut la main les caucus démocrates du Nevada. Résumé de l'actualité qui a marqué le week-end.

Les chefs wet'suwet'en se rendent à la Maison Longue de Kahnawake pour y rencontrer des chefs mohawks québécois. Photo : Radio-Canada / Carla Oliveira

Appel au dialogue avec les Wet'suwet'en

Des ministres fédéraux sont montés au front dimanche pour rappeler que le gouvernement fédéral était toujours disposé à discuter avec les leaders autochtones, afin de mettre un terme à la crise qui paralyse la circulation ferroviaire au pays.

Les chefs héréditaires wet'suwet'en étaient à Kahnawake samedi afin d'y rencontrer des chefs mohawks et des manifestants pour les remercier de leur soutien dans leur lutte contre le projet Coastal GasLink. Ils ont réitéré leur demande de voir la Gendarmerie royale du Canada quitter leur territoire ancestral et de fermer le chantier de construction du gazoduc Coastal GasLink.

Via Rail reprendra son service sur toutes les routes entre Québec, Montréal et Ottawa à partir de lundi. La compagnie de transport ferroviaire l’a annoncé dans un communiqué de presse publié samedi.

Le maire de Daegu, quatrième plus grande ville du pays, a appelé les habitants à rester confinés chez eux. Photo : The Associated Press / Kim Jun-beom

Le coronavirus inquiète en Corée du Sud

La Corée du Sud est sur le pied de guerre face à l’épidémie du nouveau coronavirus, dont les cas sont en constante augmentation au pays, notamment au sein d'une secte chrétienne. Quelque 169 nouveaux cas ont été rapportés dimanche, pour un total de 602 personnes ayant le COVID-19.

Air Canada a confirmé qu'une passagère à bord d'un de ses vols de Montréal à Vancouver, le 14 février, a été testée positive au coronavirus, COVID-19. La compagnie aérienne a déclaré que les autorités sanitaires ont confirmé le cas le 22 février, soit plus d'une semaine après le vol.

Les principales puissances économiques mondiales ont appelé samedi à une réponse coordonnée pour endiguer l'épidémie de coronavirus dont les effets devraient, selon le Fonds monétaire international (FMI), amputer la croissance économique mondiale de 0,1 % cette année.

Le ministre Jean-François Roberge. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Rousselle

Le ministre Roberge s'excuse au professeur Weinstock

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge a présenté ses excuses dimanche au professeur de droit de l'Université McGill, Daniel Weinstock, au terme d’une semaine de controverse déclenchée par de fausses allégations prêtées au professeur qui ont entraîné son exclusion d'un forum sur l'avenir du cours d'éthique et culture religieuse.

Fort de sa victoire au Nevada, Bernie Sanders est déjà au Texas dimanche et a prévu quatre rassemblements dans cet État avant de se rendre en Caroline du Sud. Photo : Getty Images / Drew Angerer

Victoire de Bernie Sanders aux caucus du Nevada

Bernie Sanders a remporté une victoire éclatante, samedi, aux caucus du Nevada dans la course à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Ce triomphe de M. Sanders vient s'ajouter à sa victoire au New Hampshire, au début du mois, et confirme la place de meneur du sénateur du Vermont.

Le film «La Déesse des mouches» à feu a été réalisé par la Québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette. Photo : Entract Films

Anaïs Barbeau-Lavalette brille à Berlin

Présenté en grande première mondiale et en compétition dans la catégorie « Generation 14 plus » de la Berlinale 2020, La déesse des mouches à feu d'Anaïs Barbeau-Lavalette a reçu un accueil favorable. Notre chroniqueur Louis-Philippe Ouimet parle d'un « film coup de poing, brutal et qui dérange ».

À 42 ans, David Ayres a signé une improbable victoire à titre de gardien d'urgence pour les Hurricanes de la Caroline, à Toronto. Photo : Reuters / USA Today Sports

De conducteur de Zamboni à gardien à la LNH

Les Hurricanes de Caroline ont dû avoir recours à un gardien d'urgence face aux Maple Leafs, samedi soir, après que leurs deux gardiens se sont blessés. David Ayres, conducteur de Zamboni pour les Marlies de Toronto, a accordé deux buts, mais il a tenu bon dans une victoire de 6-3. Il est ainsi devenu le gardien le plus âgé, à 42 ans et 192 jours, à gagner son premier match dans la LNH. Ce conducteur de Zamboni est devenu une vedette instantanée.

Bonne semaine!