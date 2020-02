L’élite du hockey féminin en visite à Sherbrooke

Quelques-unes des meilleures joueuses de hockey canadiennes et américaines se sont affrontées dimanche à l'Université Bishop's dans le cadre d'un match amical. Un an après la dissolution de la Ligue canadienne de hockey féminin , leur sport est de plus que jamais en quête de visibilité et de reconnaissance.

C’est ce qu’on veut améliorer, a expliqué d’emblée la joueuse de l’équipe nationale canadienne, Marie-Philip Poulin. On veut avoir [de la visibilité] à chaque match, que les mêmes admirateurs soient derrière nous et pas seulement quand on est en finale olympique.

Désireuses de continuer à jouer une fois leur carrière universitaire terminée, Marie-Philip Poulin et plusieurs joueuses souhaitent créer une nouvelle ligue nord-américaine dont Montréal ferait partie.

On veut créer cette ligue pour ces filles qui finissent l'Université, mais aussi pour la future génération qui sera là pour plusieurs années , a ajouté la hockeyeuse.

Quand les gens voient du hockey féminin pour la première fois, ils sont toujours éblouis et surpris par ce qu'ils voient. Sarah Vaillancourt, double médaillée d’or olympique en hockey

La présence à Sherbrooke de plusieurs Olympiennes a de quoi faire rêver les joueuses de la région. C'est vraiment inspirant. Ça nous montre qu'après l'Université, on peut encore continuer de jouer au hockey. On peut rêver plus loin , a confié la capitaine de Lady Gaiters de Bishop’s, Jessica Bélanger.

Certaines croient qu'à l'exemple du basketball, les équipes féminines devraient recevoir de l'aide de la Ligue nationale de hockey. J'espère juste que la Ligue nationale voit comment fonctionne la WNBA Women's National Basketball Association . J'espère juste que ce sera la même chose pour les femmes aussi , a espéré la joueuse des Lady Gaiters de Bishop’s, Noémie Thibault.

La ligue tant souhaitée par les joueuses de calibre mondial n’arrivera pas du jour au lendemain, mais les filles y rêvent chaque fois qu’elles sautent sur la glace.

Si c'était juste de nous, on commençait aujourd'hui cette ligue-là, mais c’est quelque chose qu'on veut construire à long terme, ça ne se fait pas en quelques mois malheureusement , a clarifié Marie-Philip Poulin.

Elles peuvent tout de moins être assurées de l’appui des amateurs de hockey de l’Estrie.