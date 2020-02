Crise ferroviaire : Produits forestiers Résolu met à pied 200 travailleurs

L'entreprise Produits forestiers Résolu va fermer trois de ses installations.

La cessation des activités touche les usines de Senneterre et de Lac Clair et la scierie de Comtois à Lebel-sur-Quévillon.

200 travailleurs sont mis à pied dès lundi pour une période indéterminée.

Le porte-parole Karl Blackburn, explique que son entreprise n'arrive plus à expédier ses commandes vers l'extérieur.

Malheureusement compte tenu du blocus ferroviaire, il devenait impossible et on est dans l'incapacité de continuer la production de bois d'œuvre dans ces installations. Compte tenu de la réalité dans laquelle on se retrouve actuellement, [nous sommes dans] l'incapacité d'expédier nos produits finis. Les inventaires s'accumulent dans nos sites et malheureusement, ça devient impossible de continuer la production , dit-il.

Karl Blackburn ne se prononce pas sur le sort des autres usines, mais dit suivre la situation de près.

Il espère une résolution rapide de la crise pour reprendre les activités dans les usines.